Россияне в течение суток ранили одного из жителей Донецкой области
Российские оккупанты продолжают наносить удары по населенным пунктам Донецкой области. За прошедшие сутки, 12 августа, ранение получил житель Торецка.
Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
"Россия убивает гражданских! За 13 августа россияне ранили 1 жителя Донбасса - в Торецке. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан", - пишет Кириленко.
Фото: россияне в течение суток ранили одного из жителей Донецкой области (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Ситуация в Донецкой области
Россияне каждый день открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, а также находящиеся в относительном тылу постоянно находятся под ударами.
Лишь недавно в результате вражеских ударов погибла одна из жительниц Елизаветовки. Также ранения получил ее муж. Тогда россияне попали из артиллерии по территории частного домовладения пострадавших.
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