В Донецкой области оккупанты переводят "силовые структуры" на российское законодательство

С 1 марта на временно оккупированных территориях Донецкой области российские захватчики переводят все подразделения так называемых "силовых структур" на функционирование по российскому законодательству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Все подразделения так называемых "силовых структур" Донецкой области с 1 марта 2023 года переходят на функционирование по российскому законодательству. В связи с этим, анонсировано увольнение военнослужащих Первого армейского корпуса (Горловка), достигших пределов пребывания на военной службе", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что армия РФ регулярно обстреливает и атакует населённые пункты Донецкой области. В результате почти полностью разрушены Авдеевка и Бахмут.

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