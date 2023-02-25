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В Донецкой области оккупанты переводят "силовые структуры" на российское законодательство

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Донецкая область, Суббота 25 февраля 2023 18:30
В Донецкой области оккупанты переводят "силовые структуры" на российское законодательство Фото: в Донецкой области оккупанты переводят "силовые структуры" на российское законодательство (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

С 1 марта на временно оккупированных территориях Донецкой области российские захватчики переводят все подразделения так называемых "силовых структур" на функционирование по российскому законодательству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Все подразделения так называемых "силовых структур" Донецкой области с 1 марта 2023 года переходят на функционирование по российскому законодательству. В связи с этим, анонсировано увольнение военнослужащих Первого армейского корпуса (Горловка), достигших пределов пребывания на военной службе", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что армия РФ регулярно обстреливает и атакует населённые пункты Донецкой области. В результате почти полностью разрушены Авдеевка и Бахмут.

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