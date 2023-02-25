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У Донецькій області окупанти переводять "силові структури" на російське законодавство

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Донецька область , Субота 25 лютого 2023 18:30
У Донецькій області окупанти переводять "силові структури" на російське законодавство Фото: у Донецькій області окупанти переводять "силові структури" на російське законодавство (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

З 1 березня на тимчасово окупованих територіях Донецької області російські загарбники переводять усі підрозділи так званих "силових структур" на функціонування за російським законодавством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Усі підрозділи так званих "силових структур" Донецької області з 1 березня 2023 року переходять на функціонування за російським законодавством. У зв’язку з цим, анонсовано звільнення військовослужбовців Першого армійського корпусу (Горлівка), які досягнули граничних термінів перебування на військовій службі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що армія РФ регулярно обстрілює та атакує населені пункти Донецької області. Внаслідок цього майже повністю зруйновані Авдіївка і Бахмут.

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