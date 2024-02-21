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Российские дроны атаковали Доброполье: есть раненые

Доброполье, Среда 21 февраля 2024 09:53
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Российские дроны атаковали Доброполье: есть раненые Фото: российские дроны атаковали Доброполье 21 февраля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Две женщины были ранены во время атаки дронов-камикадзе по городу Доброполье Донецкой области. БПЛА атаковали жилищный сектор города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую облпрокуратуру.

Так, в ночь на 21 февраля российская армия нанесла удары двумя беспилотными летальными аппаратами типа "Shahed" по г. Доброполье.

"В результате попадания средств поражения по жилому сектору получили телесные повреждения две женщины 37 и 63 лет, проживавшие в одном из домов", - говорится в сообщении.

Российские дроны атаковали Доброполье: есть раненые

Российские дроны атаковали Доброполье 21 февраля (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

По данным ведомства, пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь, а старшую женщину госпитализировали. Кроме того, обломками повреждены 4 автомобиля.

Обстрелы Доброполья

Российские войска не впервые обстреливают Доброполье Донецкой области. Во время одного из них 7 человек получили ранения, среди них трое детей. Кроме того, во время еще одной атаки, два человека погибли и трое получили ранения.

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Донецкая область Доброполье
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