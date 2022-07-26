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У Донецьку почалася велика пожежа на нафтобазі після вибуху

Фото: пожежа в Донецьку (t.me/chp_donetsk_vdnr)
Автор: Артур Родивилов

В окупованому Донецьку почалася велика пожежа після вибуху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

Стверджується, що нафтобаза загорілася після удару ЗСУ.

"Вогонь від пожежі видно в декількох районах Донецька, а полум'я б'є на пару десятків метрів у висоту. Горять цистерни з паливно-мастильними матеріалами", - йдеться в повідомленні.

В ЗСУ підтвердили удар в Донецьку.

Нагадаємо, Збройні сили України з кінця червня знищили 14 військових баз і складів озброєнь в тилу російських військ. Йдеться про удари в 5-75 км від фронту.

Зокрема, раніше в Одеській ОВА заявили, що українські військові знищили 6 складів боєприпасів окупантів на Донбасі, а також військову базу в Херсоні.

Також повідомлялося про знищення пункту управління Росгвардії під Херсоном.

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Донецьк