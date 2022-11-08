ua ru
Вт, 08 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Донецкой области за сутки оккупанты убили трех гражданских, семерых ранили

Новина українською →
Донецкая область, Вторник 08 ноября 2022 08:36
В Донецкой области за сутки оккупанты убили трех гражданских, семерых ранили Фото: в Донецкой области за сутки оккупанты убили трех гражданских (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска за минувшие сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. Вследствие чего погибли три человека, еще семь получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 7 ноября россияне убили 3 гражданских в Донецкой области: в Бахмуте и Красногоровке. Еще 7 человек в области получили ранения", - рассказал он.

Кроме того, правоохранители обнаружили тела четырех убитых россиянами во время оккупации в Ямполе.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погиб 1171 человек, еще 2555 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, утром 8 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожскому району. Одна из вражеских ракет взорвалась возле дома, повредив дом и сооружения, другая - разорвалась в поле.

Кроме того, этой ночью враг атаковал Днепропетровскую область. В результате обстрелов повреждены дома, предприятия, больница и школа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область окупанти
NEWS
Энергетическая тревога в Украине. Как узнать график отключения света
Энергетическая тревога в Украине. Как узнать график отключения света
DAILY
Готова ли Россия оставить Херсон и что происходит на фронтах Донбасса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Готова ли Россия оставить Херсон и что происходит на фронтах Донбасса