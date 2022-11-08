В Донецкой области за сутки оккупанты убили трех гражданских, семерых ранили

Российские войска за минувшие сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. Вследствие чего погибли три человека, еще семь получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 7 ноября россияне убили 3 гражданских в Донецкой области: в Бахмуте и Красногоровке. Еще 7 человек в области получили ранения", - рассказал он.

Кроме того, правоохранители обнаружили тела четырех убитых россиянами во время оккупации в Ямполе.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погиб 1171 человек, еще 2555 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.