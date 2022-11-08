На Донеччині за добу окупанти вбили трьох цивільних, сімох поранили

Російські війська минулої доби обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок чого загинули троє людей, ще семеро отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 7 листопада росіяни вбили 3 цивільних у Донецькій області: у Бахмуті та Красногорівці. Ще 7 людей в області отримали поранення", - розповів він.

Крім того, правоохоронці виявили тіла чотирьох убитих росіянами під час окупації у Ямполі.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинула 1171 людина, ще 2555 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.