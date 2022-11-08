ua ru
Вт, 08 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты накрыли из "Градов" две громады Днепропетровской области: в ОВА показали последствия

Новина українською →
Вторник 08 ноября 2022 07:47
Оккупанты накрыли из "Градов" две громады Днепропетровской области: в ОВА показали последствия Фото: Оккупанты накрыли из "Градов" две громады Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 8 ноября атаковали Днепропетровскую область. В результате вражеского обстрела никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Россияне попали из "Градов" и тяжелой артиллерии по двум громадам - Марганецкой и Никопольской", - отметил чиновник.

Резниченко указал, что в Никополе вражеские снаряды изуродовали около десятка многоэтажных и частных домов, два промышленных предприятия, больницу, школу, профтехучилище, автомобили и газовод.

"В остальных районах ночь прошла под звуки сирены, но обошлось без чрезвычайных ситуаций. И в эту минуту спокойно", - добавил глава ОВА.

Россияне обстреляли Днепропетровскую область / (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, в Днепре и области вечером 7 ноября была объявлена угроза атаки с воздуха. Местных жителей призывали сохранять спокойствие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область Война России против Украины
NEWS
В Украину прибыли системы ПВО NASAMS и Aspide, - Резников
В Украину прибыли системы ПВО NASAMS и Aspide, - Резников
DAILY
Готова ли Россия оставить Херсон и что происходит на фронтах Донбасса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Готова ли Россия оставить Херсон и что происходит на фронтах Донбасса