Оккупанты накрыли из "Градов" две громады Днепропетровской области: в ОВА показали последствия

Российские оккупанты в ночь на 8 ноября атаковали Днепропетровскую область. В результате вражеского обстрела никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Россияне попали из "Градов" и тяжелой артиллерии по двум громадам - Марганецкой и Никопольской", - отметил чиновник.

Резниченко указал, что в Никополе вражеские снаряды изуродовали около десятка многоэтажных и частных домов, два промышленных предприятия, больницу, школу, профтехучилище, автомобили и газовод.

"В остальных районах ночь прошла под звуки сирены, но обошлось без чрезвычайных ситуаций. И в эту минуту спокойно", - добавил глава ОВА.

Россияне обстреляли Днепропетровскую область / (t.me/dnipropetrovskaODA)