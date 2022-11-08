Оккупанты накрыли из "Градов" две громады Днепропетровской области: в ОВА показали последствия
Российские оккупанты в ночь на 8 ноября атаковали Днепропетровскую область. В результате вражеского обстрела никто не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"Россияне попали из "Градов" и тяжелой артиллерии по двум громадам - Марганецкой и Никопольской", - отметил чиновник.
Резниченко указал, что в Никополе вражеские снаряды изуродовали около десятка многоэтажных и частных домов, два промышленных предприятия, больницу, школу, профтехучилище, автомобили и газовод.
"В остальных районах ночь прошла под звуки сирены, но обошлось без чрезвычайных ситуаций. И в эту минуту спокойно", - добавил глава ОВА.
Россияне обстреляли Днепропетровскую область / (t.me/dnipropetrovskaODA)
Напомним, в Днепре и области вечером 7 ноября была объявлена угроза атаки с воздуха. Местных жителей призывали сохранять спокойствие.
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