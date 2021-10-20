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З Донбасом, але без "ЛДНР" та особливого статусу: РНБО опублікувала глосарій для ЗМІ

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Київ, Середа 20 жовтня 2021 12:29
З Донбасом, але без "ЛДНР" та особливого статусу: РНБО опублікувала глосарій для ЗМІ Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Рада національної безпеки і оборони України опублікувала глосарій термінів і понять, пов'язаних з окупацією Росією українських територій. Ці терміни рекомендується застосовувати органам влади, ЗМІ та громадським організаціям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт РНБО.

Як зазначають в РНБО, російські спецслужби інфільтрують в український і світовий інформаційний простір назви, слова і словосполучення, за допомогою яких намагаються легітимізувати окупацію і просувати російські пропагандистські стратегії.

Зокрема, пропонується замість терміна "анексовані території" використовувати "тимчасово окуповані території", "українсько-російський конфлікт" називати "російсько-українським конфліктом" або "збройною агресією Росії проти України".

Також "блокаду Криму" рекомендується називати "тимчасовим припиненням товарообігу, електро- і водопостачання", Керченський міст - так званим "Кримським мостом", "ДНР/ЛНР" - ОРДЛО, державні утворення в окупації - "окупаційними адміністраціями", "особливий статус Донбасу" - "особливим порядком місцевого самоврядування в ОРДЛО", "вимушених переселенців" - "внутрішньо переміщеними особами".

З повним переліком термінів можна ознайомитися за посиланням.

Зазначимо, у рекомендованій термінології є слово "Донбас", хоча секретар РНБО Олексій Данілов раніше називав його інструментом інформаційної війни.

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