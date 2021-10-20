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С Донбассом, но без "ЛДНР" и особого статуса: СНБО опубликовал глоссарий для СМИ

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Киев, Среда 20 октября 2021 12:29
С Донбассом, но без "ЛДНР" и особого статуса: СНБО опубликовал глоссарий для СМИ Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Совет национальной безопасности и обороны Украины опубликовал глоссарий терминов и понятий, связанных с оккупацией Россией украинских территорий. Эти термины рекомендуется применять органам власти, СМИ и общественным организациям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СНБО.

Как отмечают в СНБО, российские спецслужбы инфильтрируют в украинское и мировое информационное пространство названия, слова и словосочетания, с помощью которых пытаются легитимизировать оккупацию и продвигать российские пропагандистские стратегии.

В частности, предлагается вместо термина "аннексированные территории" использовать "временно оккупированные территории", "украинско-российский конфликт" называть "российско-украинским конфликтом" или "вооруженной агрессией России против Украины".

Также "блокаду Крыма" рекомендуется называть "временным прекращением товарооборота, электро- и водоснабжения", Керченский мост - так называемым "Крымским мостом", "ДНР/ЛНР" - ОРДЛО, государственные образования в оккупации - "оккупационными администрациями", "особый статус Донбасса" - "особым порядком местного самоуправления в ОРДЛО", "вынужденных переселенцев" - "внутренне перемещенными лицами".

С полным перечнем терминов можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, в рекомендуемой терминологии есть слово "Донбасс", хотя секретарь СНБО Алексей Данилов ранее называл его инструментом информационной войны.

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