С Донбассом, но без "ЛДНР" и особого статуса: СНБО опубликовал глоссарий для СМИ

Совет национальной безопасности и обороны Украины опубликовал глоссарий терминов и понятий, связанных с оккупацией Россией украинских территорий. Эти термины рекомендуется применять органам власти, СМИ и общественным организациям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СНБО .

Как отмечают в СНБО, российские спецслужбы инфильтрируют в украинское и мировое информационное пространство названия, слова и словосочетания, с помощью которых пытаются легитимизировать оккупацию и продвигать российские пропагандистские стратегии.

В частности, предлагается вместо термина "аннексированные территории" использовать "временно оккупированные территории", "украинско-российский конфликт" называть "российско-украинским конфликтом" или "вооруженной агрессией России против Украины".

Также "блокаду Крыма" рекомендуется называть "временным прекращением товарооборота, электро- и водоснабжения", Керченский мост - так называемым "Крымским мостом", "ДНР/ЛНР" - ОРДЛО, государственные образования в оккупации - "оккупационными администрациями", "особый статус Донбасса" - "особым порядком местного самоуправления в ОРДЛО", "вынужденных переселенцев" - "внутренне перемещенными лицами".

С полным перечнем терминов можно ознакомиться по ссылке.