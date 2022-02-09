"Донбасенерго" буде змушена зупинити роботу через імпорт електроенергії з Білорусі, - нардеп

"Зараз українська енергосистема має надлишок потужності і, попри це, імпорт з Білорусі триває. Через таку штучну ситуацію низка електростанцій вимушено пішла у простій. А в компанії "Донбасенерго" заявили: вже навесні доведеться зупинити роботу", - сказав він.

Железняк наголосив, що президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент Росії Володимир Путін використовують енергетичну залежність України у своїх інтересах, щоб мати можливість у будь-який момент перекрити Україні постачання електрики.

Також він додав, що найближчим часом у рамках випробувань перед синхронізацією енергосистеми України з європейською системою ENTSO-E, українську енергосистему буде тимчасово відключено від систем Росії та Білорусі для роботи в ізольованому режимі.

"І я дуже турбуюся, як просто громадянин, політик, що саме в цей час буде завдано нашій державі якогось удару, який може призвести до великої енергетичної кризи", - підсумував Желєзняк.