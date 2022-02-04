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"Донбасенерго" попередило про загрозу зупинки та банкрутство через аномальний обвал цін

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Донбас, П'ятниця 04 лютого 2022 11:29
"Донбасенерго" попередило про загрозу зупинки та банкрутство через аномальний обвал цін Фото: Слов'янська ТЕС (прес-служба "Донбасенерго")
Автор: Наталія Гурковська

Компанія "Донбасенерго" попередила уряд про загрозу зупинки та банкрутства в березні-квітні через різкий обвал цін на електроенергію нижче за собівартість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова комерційного директора компанії Олега Ларіонова.

"Ми вимагаємо вжити довгострокових заходів з метою стабілізації ситуації на ринку електроенергії. В іншому випадку вже в березні-квітні "Донбасенерго" не зможе генерувати е/е і буде змушене оголосити про банкрутство", - зазначив Ларіонов.

Водночас він зазначив, що зі свого боку НЕК "Укренерго" не обмежує імпорт е/е з Білорусі в години профіциту, а дефіцит попиту покривається за рахунок ТЕЦ на газі за ціною 6,5 грн/кВт-год. в той час як price caps в ОЕС України встановлено на рівні 4 грн/кВт-год.

Серед термінових заходів, що пропонуються "Донбасенерго": підвищення максимального цінового обмеження на ринку "на добу вперед" (НДВ) до 6,5 грн/кВт-год, що відповідає собівартості виробництва е/е ТЕЦ на газі, встановлення мінімальних цін продажу е/е на внутрішньодобовому ринку не нижче 105% ціни НДВ, а також встановлення ціни купівлі небалансу на рівні цінових обмежень на НДВ+.

Крім цього, компанія пропонує обмежити продажі на НДВ для електропостачальників та трейдерів в обсягах не більше ніж 10% обсягу купівлі ресурсу у виробників.

"Донбасенерго" також наполягає на необхідності впровадження ринку потужності не пізніше квітня 2022 року.

Ларіонов уточнив, що збитки компанії за 2021 рік склали 450,5 млн грн.

Як повідомлялося, шахтоуправління "Південнодонбаське №1" перебуває на межі зупинки через проблеми з боргами за електроенергію, яку уряд роками ігнорував.

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Донбассэнерго ТЕС
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