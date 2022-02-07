Імпорт електроенергії з Білорусі призводить до зупинки українських електростанцій, - нардеп

Імпорт електричної енергії з Білорусі в умовах колосального профіциту призвів до зупинки українських електростанцій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа Людмили Буймістер.

"Сьогодні наші електростанції вимушені зупиняти роботу. Імпорт йде максимально можливими обсягами - 900 МВт, не зважаючи на колосальний профіцит електроенергії в українській системі", - зазначала нардеп.

За її словами, ні для кого не секрет, що імпорт здійснюється через арабську фірму-посередника.

"І вже навіть у ЗМІ з'явилася маса публікацій, що цей посередник пов'язаний з керівником фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією, а отже стає зрозумілим, кому вигідна здача українських інтересів", - заявила Буймистер.

Вона зазначила, що в січні імпорт білоруської електроенергії через арабського посередника завдав шкоди енергосистемі на 1,3 млрд грн.

"Але вочевидь владі байдуже. Ми не бачимо ні кримінальних проваджень, ні якоїсь мінімально стурбованості, що мільярди гривень витікають з країни через не потрібний енергосистемі імпорт і дуже скоро це призведе до повної втрати енергетичної незалежності України та унеможливить приєднання до Європейської електричної мережі. Тому коли з'явився білоруський імпорт, це стало фатальною поразкою України у гібридній війні проти Кремля за контроль над власною енергетикою", - наголосила Людмила Буймістер.