"Донбасенерго" буде змушена зупинити роботу через імпорт електроенергії з Білорусі, - нардеп
Україна продовжує імпортувати електроенергію з Білорусі, що навесні може призвести до зупинки станцій компанії "Донбасенерго".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву депутата від партії "Голос" Ярослава Железняка в ефірі телеканалу "Україна-24".
"Зараз українська енергосистема має надлишок потужності і, попри це, імпорт з Білорусі триває. Через таку штучну ситуацію низка електростанцій вимушено пішла у простій. А в компанії "Донбасенерго" заявили: вже навесні доведеться зупинити роботу", - сказав він.
Железняк наголосив, що президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент Росії Володимир Путін використовують енергетичну залежність України у своїх інтересах, щоб мати можливість у будь-який момент перекрити Україні постачання електрики.
Також він додав, що найближчим часом у рамках випробувань перед синхронізацією енергосистеми України з європейською системою ENTSO-E, українську енергосистему буде тимчасово відключено від систем Росії та Білорусі для роботи в ізольованому режимі.
"І я дуже турбуюся, як просто громадянин, політик, що саме в цей час буде завдано нашій державі якогось удару, який може призвести до великої енергетичної кризи", - підсумував Желєзняк.
Нагадаємо, раніше депутат Людмила Буймістер заявляла, що імпорт електроенергії з Білорусі призводить до зупинки українських електростанцій.
За її словами, імпорт виробляється через арабську фірму-посередника. І лише у січні імпорт білоруської електроенергії через арабського посередника завдав збитків енергосистемі України на 1,3 млрд грн (близько 46 млн доларів).
Як повідомлялося, компанія "Донбасенерго" попередила уряд про загрозу зупинки та банкрутства в березні-квітні через різкий обвал цін на електроенергію нижче за собівартість.