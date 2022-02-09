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"Донбассэнерго" будет вынуждена остановить работу из-за импорта электроэнергии из Беларуси, - нардеп

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Донбасс, Среда 09 февраля 2022 16:50
"Донбассэнерго" будет вынуждена остановить работу из-за импорта электроэнергии из Беларуси, - нардеп Фото: ЛЭП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Украина продолжает импортировать электроэнергию из Беларуси, что весной может привести к остановке станций компании "Донбассэнерго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата от партии "Голос" Ярослава Железняка в эфире телеканала "Украина-24".

"Сейчас украинская энергосистема имеет избыток мощности и, несмотря на это, импорт из Беларуси продолжается. Из-за такой искусственной ситуации ряд электростанций вынужденно ушел в простой. А в компании "Донбассэнерго" заявили: уже весной придется остановить работу", - сказал он.

Железняк подчеркнул, что президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин используют энергетическую зависимость Украины в своих интересах, чтобы иметь возможность в любой момент перекрыть Украине поставки электричества.

Также он добавил, что в ближайшее время в рамках испытаний перед синхронизацией энергосистемы Украины с европейской системой ENTSO-E, украинская энергосистема будет временно отключена от систем России и Беларуси для работы в изолированном режиме.

"И я очень сильно беспокоюсь, как просто гражданин, политик, что именно в это время будет нанесен нашему государству какой-то удар, который может привести к большому энергетическому кризису", - подытожил Железняк.

Напомним, что ранее депутат Людмила Буймистер заявляла, что импорт электроэнергии из Беларуси приводит к остановке украинских электростанций.

По ее словам, импорт производится через арабскую фирму-посредника. И только в январе импорт белорусской электроэнергии через арабского посредника нанес ущерб энергосистеме Украины на 1,3 млрд грн (около 46 млн долларов).

Как сообщалось, компания "Донбассэнерго" предупредила правительство об угрозе остановки и банкротства в марте-апреля из-за резкого обвала цен на электроэнергию ниже себестоимости.

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Ярослав Железняк
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