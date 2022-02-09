"Донбассэнерго" будет вынуждена остановить работу из-за импорта электроэнергии из Беларуси, - нардеп

Украина продолжает импортировать электроэнергию из Беларуси, что весной может привести к остановке станций компании "Донбассэнерго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата от партии "Голос" Ярослава Железняка в эфире телеканала "Украина-24".

"Сейчас украинская энергосистема имеет избыток мощности и, несмотря на это, импорт из Беларуси продолжается. Из-за такой искусственной ситуации ряд электростанций вынужденно ушел в простой. А в компании "Донбассэнерго" заявили: уже весной придется остановить работу", - сказал он.

Железняк подчеркнул, что президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин используют энергетическую зависимость Украины в своих интересах, чтобы иметь возможность в любой момент перекрыть Украине поставки электричества.

Также он добавил, что в ближайшее время в рамках испытаний перед синхронизацией энергосистемы Украины с европейской системой ENTSO-E, украинская энергосистема будет временно отключена от систем России и Беларуси для работы в изолированном режиме.

"И я очень сильно беспокоюсь, как просто гражданин, политик, что именно в это время будет нанесен нашему государству какой-то удар, который может привести к большому энергетическому кризису", - подытожил Железняк.