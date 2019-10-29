Бойовики запустили сигнальні ракети в знак готовності до відведення сил у Золотого

Бойовики запустили сигнальні ракети білого кольору на знак готовності до відведення сил у Золотому на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що відновлення розведення сил і засобів на ділянці біля Золотого почалося сьогодні о 13.00. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала запуски ракет.

Зазначимо, сьогодні, 29 жовтня, міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що розведення сил в районі Золотого Луганської області починається з сьогоднішнього дня. За його словами, до саміту "нормандської четвірки" має пройти розведення сил на раніше погоджених ділянках.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч "нормандської четвірки" відбудеться після розведення сил на Донбасі на трьох ділянках. В районі Станиці Луганської розведення вже пройшло, на черзі Петровське та Золоте.

Напередодні прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що для зустрічі в нормандському форматі Зеленський повинен забезпечити виконання наказів добровольцями на Донбасі і розблокувати розведення сил.