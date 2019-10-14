За добу на Донбасі бойовики 21 раз порушили режим тиші

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат з українського боку немає

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 13 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню, обстрілюючи українські позиції із заборонених Мінськими угодами мінометів, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, жоден військовослужбовець не постраждав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів: двічі поблизу Пісків, біля Водяного, двічі поблизу Павлополя, біля Чермалика та Пищевика.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 14 обстрілів: шість разів поблизу Новолуганського, двічі в районі Золотого, поблизу Світлодарська та Попасної, в районі Луганського, неподалік Південного, поблизу Кримського.

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню: у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" - двічі неподалік Новотроїцького та поблизу Лебединського; у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано ворожий обстріл з РПГ та стрілецької зброї у районі Хутора Вільного.

Впродовж поточної доби внаслідок ворожих обстрілів втрат з нашого боку не було.

Нагадаємо, українська сторона Спільного центру з контролю та координації у неділю, 13 жовтня, зафіксувала факт застосування російсько-окупаційними силами мінометів проти підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі