На Донбасі бойовики застосували заборонені міномети, один український військовий поранений

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики застосовували заборонені мінськими домовленостями міномети

На Донбасі, 9 березня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що бойовики застосовували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатомети різних систем, БПЛА, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Чотири обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

поруч з населеними пунктами Широкине та Гнутове - з безпілотника бойовики скинули ВОГ-17;

двічі неподалік від Авдіївки - вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Шість обстрілів зафіксовано у районі оперативно-тактичного угруповання "Північ":

поруч з Оріховим - з міномета калібру 120 мм бойовики випустили 5 мін;

поблизу Зайцевого - з 82-мм міномета - 4 міни;

неподалік Водяного - з міномета калібру 82 мм - 4 міни, а також зафіксовано 4 постріли зі станкового протитанкового гранатомета;

в районі населених пунктів Новолуганське, Луганаське та Травневе - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Противник, нехтуючи правилами Міжнародного гуманітарного права, здійснив обстріл санітарного автомобіля. Відтак за допомогою безпілотних літальних апаратів ворог скинув два заряди ВОГ-17 на дах транспортного засобу, який мав маркувальні емблеми Червоного хреста", - йдеться у повідомленні штабу ООС.

Внаслідок обстрілів 9 березня один український захисник отримав бойове ураження.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.

Нагадаємо, на Донбасі, 8 березня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Бойовики застосовували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.