ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі бойовики застосували заборонені міномети, один український військовий поранений

Новини » Надзвичайні події     10.03.2020 - 07:34
На Донбасі бойовики застосували заборонені міномети, один український військовий поранений
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики застосовували заборонені мінськими домовленостями міномети

На Донбасі, 9 березня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що бойовики застосовували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатомети різних систем, БПЛА, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Чотири обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

  • поруч з населеними пунктами Широкине та Гнутове - з безпілотника бойовики скинули ВОГ-17;
  • двічі неподалік від Авдіївки - вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Шість обстрілів зафіксовано у районі оперативно-тактичного угруповання "Північ":

  • поруч з Оріховим - з міномета калібру 120 мм бойовики випустили 5 мін;
  • поблизу Зайцевого - з 82-мм міномета - 4 міни;
  • неподалік Водяного - з міномета калібру 82 мм - 4 міни, а також зафіксовано 4 постріли зі станкового протитанкового гранатомета;
  • в районі населених пунктів Новолуганське, Луганаське та Травневе - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Противник, нехтуючи правилами Міжнародного гуманітарного права, здійснив обстріл санітарного автомобіля. Відтак за допомогою безпілотних літальних апаратів ворог скинув два заряди ВОГ-17 на дах транспортного засобу, який мав маркувальні емблеми Червоного хреста", - йдеться у повідомленні штабу ООС.

Внаслідок обстрілів 9 березня один український захисник отримав бойове ураження.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.

Нагадаємо, на Донбасі, 8 березня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Бойовики застосовували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

На Донбасі український військовий отримав бойове ураження Суд у Гаазі щодо MH17: слідство назвало можливу мішень бойовиків
Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся