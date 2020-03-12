На Донбасі зафіксували роботу снайперів, один військовий поранений

На Донбасі з початку поточної доби, 12 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню, в результаті чого один військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як наголошується, бойовики обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Також відзначена робота снайперської пари.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано обстріл в районі Водяного.

Поблизу населеного пункту Зайцеве, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" відзначена робота снайперської пари.

"Сьогодні, 12 березня, в результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українська розвідка повідомляла, що на Донбас приїхала група російських снайперів. Як припускає українська сторона, окупаційні війська прагнуть помститися ВСУ за втрати своїх бійців під час спроби наступу 18 лютого поточного року.

Крім того, за минулу добу 11 березня на Донбасі бойовики два рази порушили режим припинення вогню. В результаті поранення отримав один український військовий.