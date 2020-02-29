На Донбасі зафіксували роботу снайперів, один військовий поранений

На Донбасі, 28 лютого збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Зазначається, що бойовики стріляли із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також була помічена робота снайперської пари.

П'ять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

двічі поруч з Водяним - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Пищевика - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Лебединського - з мінометів калібру 82 мм бойовики випустили 18 мін;

поруч з Новотроїцьким - з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили три обстріли позицій ЗСУ:

неподалік Новотошківського - з великокаліберних кулеметів. Також вівся снайперський вогонь;

двічі в районі населеного пункту Оріхове - зі 120-мм мінометів випустили 9 мін та 3 міни з міномета калібру 82 мм.

"Вчора, 28 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - зазначили у штабі.

З початку цієї доби бойовики тричі обстріляли позиції ЗСУ:

поруч з Невельським - зі 120-мм міномета випустили 6 мін;

неподалік Травневого - з міномета калібру 82 мм противник випустив 3 міни, а також зафіксовано вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

у районі населеного пункту Красногорівка - зі станкового протитанкового гранатомета здійснили 6 пострілів, а також вівся вогонь з великокаліберних кулеметів.

За поточну добу втрат немає.

Нагадаємо, 27 лютого в результаті обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації загинув один український військовий. Ще один військовослужбовець отримав поранення. В цілому бойовики шість разів порушили режим припинення вогню.

За даними Міноборони України, російські пропагандисти активізовано розповсюджують фейкові повідомлення зі звинуваченнями підрозділів Об’єднаних сил у недотриманні режиму припинення вогню.