На Донбасі зафіксували роботу снайперів, один військовий поранений

Бойовики стріляли із забороненої мінськими домовленостями зброї
На Донбасі, 28 лютого збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.
Зазначається, що бойовики стріляли із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також була помічена робота снайперської пари.
П'ять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили три обстріли позицій ЗСУ:
"Вчора, 28 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - зазначили у штабі.
З початку цієї доби бойовики тричі обстріляли позиції ЗСУ:
За поточну добу втрат немає.
Нагадаємо, 27 лютого в результаті обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації загинув один український військовий. Ще один військовослужбовець отримав поранення. В цілому бойовики шість разів порушили режим припинення вогню.
За даними Міноборони України, російські пропагандисти активізовано розповсюджують фейкові повідомлення зі звинуваченнями підрозділів Об’єднаних сил у недотриманні режиму припинення вогню.