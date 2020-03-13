На Донеччині затримали жінку, причетну до "ЛДНР"

На Донбасі військовослужбовці Національної гвардії на блокпосту поблизу населеного пункту Городище затримали жінку, яку підозрюють у діяльності так званих "ЛДНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що 51-річна мешканка Луганська знаходиться в базі ситуаційного центру за підозрою у злочині стати 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

"Під час перевірки документів виявилося, що дана особа, 1969 року народження, мешканка міста Луганська, у базі ситуаційного центру, підозрюється в участі в діяльності незаконних збройних формувань і підлягає затриманню. Для подальшого з'ясування всіх обставин за даним фактом, громадянку було передано співробітникам Національної поліції", - повідомили в МВС.

З початку року Нацгвардійці на Донеччині затримали 11 осіб, причетних до діяльності "ЛДНР".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в кінці лютого на Донбасі затримали двох причетних до "ЛДНР". Їх затримали на блок-посту в Маріуполі.

Також повідомлялося, що Служба безпеки України блокувала діяльність російської мережі "ботоферм", які діяли в різних регіонах країни. Вони діяли в Києві, Харкові, Дніпрі, Дубно та Ірпені, займаючись поширенням недостовірної інформації про ситуацію в Україні.