Контрразведка задержала участницу "ополчения ДНР"

Участница "ополчения" находила патриотически настроенных граждан Украины и доставляла их в "комендатуру ДНР"

Военная контрразведка Объединенных сил в четверг, 19 июля, сообщила о разоблачении и задержании участницы "ополчения ДНР". Об этом говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что участница незаконных вооруженных формирований "ДНР" скрывалась от правосудия на мирной территории Украины. Ее задержали в июле 2018 сотрудниками военной контрразведки СБУ из состава Объединенных сил во взаимодействии с Славянским отделом Нацполиции.

Правоохранители выяснили, что 43-летняя жительница Славянска вместе с мужем в 2014 году под влиянием пророссийской пропаганды добровольно присоединилась к "ополчения Новороссии".

"Ополчением" руководили боевики, один из которых имел позывной "Хмель". Участница "ополчения" осуществляла фильтрационные мероприятия в Славянске и Краматорске, находила патриотически настроенных граждан Украины и доставляла их в "комендатуру ДНР".

"Разочаровавшись в идеях "русского мира", под влиянием аморального поведения большинства членов пророссийских бандформирований и с началом активных действий Вооруженных сил Украины по освобождению украинских городов,"ополченка" самовольно оставила службу", - сообщили в штабе.

В отношении жительницы Славянска по материалам контрразведки открыто уголовное производство и 13 июля 2018 ей объявлено о подозрении в совершении преступления - создание незаконных вооруженных формирований (ст. 260 УК). Сейчас задержанная гражданка сотрудничает со следствием.

Напомним, 12 июля 2018 военнослужащих Нацгвардии и сотрудники Нацполиции задержали неподалеку Мариуполя и села Валерьяновка Волновахского района четырех граждан, подозреваемых в сотрудничестве с незаконным вооруженным формированием "ДНР".