На Донбассе задержали члена "казачества "ДНР" при попытке дать взятку пограничникам

Пограничники обнаружили при осмотре автомобиля Toyota Corolla документы с символикой "ДНР"

Правоохранители на КПВВ "Марьинка" сегодня, 22 июля, задержали боевика "Донецкой народной республики", который за неразглашение этого факта пытался дать взятку. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что при осмотре автомобиля Toyota Corolla пограничники обнаружили тайник, где находились документы с символикой "ДНР", оформленные на жителя Донецка, а именно: служебное удостоверение "Международная национально-патриотическая и спортивно-оборонная организация ДНР "Казачество ДНР", знак качества "Народный контролер общественного движения "Донецкая республика" и членский билет общественного движения "Донецкая республика".

Также боевик предложил денежные средства сотрудникам Государственной фискальной службы и Государственной пограничной службы в размере 1000 гривен за неразглашение факта обнаружения документов с символикой "ДНР", когда должностные лица осуществляли контрольно-разрешительные процедуры. Данный факт предложения неправомерной выгоды в сумме 1000 гривен задокументирован.

Напомним, ранее военная контрразведка Объединенных сил сообщила о разоблачении и задержании участницы "ополчения ДНР".