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На Донбасі поранено одного українського військового

Новини » Надзвичайні події    05.04.2019 - 08:35
На Донбасі поранено одного українського військового
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/ato_news)

В зоні ООС на Донбасі ліквідували чотирьох бойовиків

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в ході бойових дій 4 квітня поранено одного українського військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що вчора бойовики 10 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, у тому числі з мінометів, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Зокрема, зафіксовано обстріл в районі Лебединського, Авдіївки, Пісків, Талаківки, Павлополя, а також Новотошківського. В результаті обстрілів один військовослужбовець отримав поранення.

Також повідомляється, що українські військові ліквідували чотирьох бойовиків, ще двоє отримали поранення. Крім того, знищили одиницю військової техніки противника.

На Донбасі поранено одного українського військового

 

Нагадаємо, напередодні глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан заявив, що з початку зими при перетині лінії зіткнення на Донбасі померли 16 осіб переважно похилого віку.

Крім того, вчора Україна закликала ОБСЄ активніше фіксувати порушення мінських угод російською стороною.

 

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Теми: Новини ООС
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