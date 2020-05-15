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На Донбасі в результаті підриву міни поранена місцева мешканка

Новини » Надзвичайні події     15.05.2020 - 15:55
На Донбасі в результаті підриву міни поранена місцева мешканка
Ілюстративне фото (facebook com pressjfo news)

Військовослужбовці ОС виявили жінку поблизу окупованого Докучаєвська

В Донецькій області від підриву на протипіхотної міни російського виробництва отримала поранення 35-річна громадянка України. Українські воїни евакуювали жінку в безпечне місце, де їй надали невідкладну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил у Facebook.

Повідомляється, що військовослужбовці ОС виявили жінку поблизу окупованого Докучаєвська.

"Військовослужбовці під час спостереження за позиціями противника поблизу окупованого Докучаєвська помітили цивільна особа з ознаками поранення в ногу, яка намагалася поповзом наблизитися до нашого опорного пункту. Українські воїни евакуювали жінку в безпечне місце, де медичний персонал підрозділу надав потерпілій невідкладну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Після жінка терміново була залишена в центральну районну лікарню міста Волноваха.

"Зараз стан пацієнта стабілізувався, його життю нічого не загрожує", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що жінка отримала мінно-вибухову травму лівої ноги, травматична ампутація стопи.

"Характер отриманого нею поранення, вказує на підрив на мінно-вибуховому пристрої, ймовірно протипіхотної міни ПМН-2. Використання зазначених боєприпасів заборонено Оттавської конвенції", - йдеться в повідомленні.

У той же час відзначається, що Росія відмовилася підписати документ Оттавської конвенції і продовжує забезпечувати свої збройні формування такими мінами для використання в бойових діях на сході України.

Нагадаємо, 13 травня на Донбасі в районі операції Об'єднаних сил під час планових занять загинули двоє українських військових.

Крім того, за минулу добу на Донбасі бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. Обстріл українських позицій здійснювали із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України Донбас
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