ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Бойовики на Донбасі знову порушили перемир'я

Донбас, П'ятниця 18 вересня 2020 18:22
Бойовики на Донбасі знову порушили перемир'я
Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 18 вересня, незаконні збройні формування Росії в черговий раз порушили перемир'я на Донбасі. Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, бойовики здійснили обстріл поблизу населеного пункту Водяне з підствольного гранатомета. Водночас поблизу Новотошківського окупанти обстрілювали українські позиції з великокаліберного кулемета.

"На збройні провокації з боку противника українські захисники вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться в повідомленні.

Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень в результаті обстрілу ворожих немає.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 15 порушень перемир'я на Донбасі за добу, 16 вересня.

Крім того, 17 вересня бойовики обстріляли українські позиції у Новогригорівки.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся