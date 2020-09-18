Бойовики на Донбасі знову порушили перемир'я

Фото: український військовий (РБК-Україна)

У п'ятницю, 18 вересня, незаконні збройні формування Росії в черговий раз порушили перемир'я на Донбасі. Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, бойовики здійснили обстріл поблизу населеного пункту Водяне з підствольного гранатомета. Водночас поблизу Новотошківського окупанти обстрілювали українські позиції з великокаліберного кулемета.

"На збройні провокації з боку противника українські захисники вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться в повідомленні.

Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень в результаті обстрілу ворожих немає.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 15 порушень перемир'я на Донбасі за добу, 16 вересня.

Крім того, 17 вересня бойовики обстріляли українські позиції у Новогригорівки.