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Бойовики 9 разів обстріляли Донбас: в хід пішли бойові піхотні машини і міномети

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Україна, Четвер 27 травня 2021 08:01
Бойовики 9 разів обстріляли Донбас: в хід пішли бойові піхотні машини і міномети Фото: українські бійці відповідали на обстріли (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Бойовики на Донбасі продовжують ігнорувати режим припинення вогню і обстрілювати українських військових. Минулої доби, 26 травня, вони обстріляли позиції наших захисників 9 разів.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС у Facebook.

У районі Кримського ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм та озброєння бойових машин піхоти. Біля Пісків російські найманці застосували міномети 82-го калібру. А в районі Причепилівки обстріляли з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі населеного пункту Красногорівка противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Також у передмісті Павлопіль окупанти двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї по позиціях наших захисників.

Крім того, в районі Водяного бойовики здійснили обстріл з ручних протитанкових і підствольних гранатометів. А поблизу селища Південне окупанти вели вогонь по позиціях наших захисників з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Біля Авдіївки противник відкривав вогонь зі снайперської зброї.

Бойових втрат серед українських захисників за минулу та поточну добу немає.

Також в ООС зазначають, що станом на сьогоднішній ранок зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Біля селища Піски ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру та великокаліберних кулеметів. А в районі Причепилівки стріляли з мінометів 120-го калібру, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі знову чути постріл і вибухи. Порушення зафіксували спостерігачі ОБСЄ.

Раніше повідомлялося, що бойовики посилили пропуск на КПВВ у Станиці. Тепер перейти його люди можуть тільки раз на місяць.

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