На Донбассе от выстрела снайпера погиб украинский военный
В четверг, 27 мая, на Донбассе от выстрела снайпера пророссийских боевиков погиб украинский военный. Командование выражает соболезнования родным и близким погибшего.
Оккупанты осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников недалеко от населенного пункта Новотошковское.
"В результате снайперского выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимо с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - говорится в сообщении.
Украинские военные открыли огонь в ответ на вражеские обстрелы.
На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки, 26 мая, боевики восемь раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате обстрелов один военный получил ранение.
Кроме того, что боевики ужесточили пропуск на КПВВ в Станице. Теперь перейти его люди могут только раз в месяц.