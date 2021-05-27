На Донбассе от выстрела снайпера погиб украинский военный

В четверг, 27 мая, на Донбассе от выстрела снайпера пророссийских боевиков погиб украинский военный. Командование выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Оккупанты осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников недалеко от населенного пункта Новотошковское.

"В результате снайперского выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимо с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - говорится в сообщении.

Украинские военные открыли огонь в ответ на вражеские обстрелы.

На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.