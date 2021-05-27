ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На Донбассе от выстрела снайпера погиб украинский военный

Новина українською →
Донбасс, Четверг 27 мая 2021 14:18
На Донбассе от выстрела снайпера погиб украинский военный Фото: на Донбассе от выстрела снайпера погиб украинский военный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В четверг, 27 мая, на Донбассе от выстрела снайпера пророссийских боевиков погиб украинский военный. Командование выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Об этом сообщил пресс-центр оперативно-тактической группы "Север".

Оккупанты осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников недалеко от населенного пункта Новотошковское.

"В результате снайперского выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимо с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - говорится в сообщении.

Украинские военные открыли огонь в ответ на вражеские обстрелы.

На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 26 мая, боевики восемь раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате обстрелов один военный получил ранение.

Кроме того, что боевики ужесточили пропуск на КПВВ в Станице. Теперь перейти его люди могут только раз в месяц.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Донбасс ООС
NEWS
Шмыгаль анонсировал продажу семи крупных госпредприятий
Шмыгаль анонсировал продажу семи крупных госпредприятий
DAILY
Неравный союз. Что происходит в ОПЗЖ после удара по Медведчуку
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Неравный союз. Что происходит в ОПЗЖ после удара по Медведчуку