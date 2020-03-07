На Донбасі ввели обмеження на КПВВ через коронавірус

Фото: КПВВ на Донбасі (kmu.gov.ua)

Громадянам з ознаками коронавірусу відмовлятимуть в перетині КПВВ

З ранку 7 березня на контрольних пунктах в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі було введено обмежувальні заходи у зв'язку з небезпекою поширення коронавірусу в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними штабу, усі громадяни, які мають намір перетнути лінію розмежування, будуть проходити обов'язкову процедуру огляду та температурний скринінг. Якщо у осіб будуть виявлені симптоми коронавірусу, до них будуть застосовувати обмежувальні заходи.

Так, громадяни, зареєстровані на підконтрольній українській владі території, у разі підозри на коронавірус, будуть доставлятися до визначеного спеціалізованого медичного закладу.

При виявленні ознак коронавірусу в осіб, які слідують з окупованої території, їм будуть відмовляти в дозволі на перетин КПВВ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернігівській області на кордоні з Росією у пасажира рейсового автобуса "Москва-Київ" запідозрили зараження коронавірусом. У чоловіка при огляді була зафіксована температура 39,3. Після проходження хворим експрес-тесту, йому поставили діагноз - грип.

Також РБК-Україна писало, що в Закарпатській області з підозрою на коронавірус госпіталізували жінку, яка нещодавно повернулася з Італії. У жінки була висока температура. Аналізи хворої направили для дослідження в Київ.