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На Донбассе ввели ограничения на КПВВ из-за коронавируса

Новости » Общество     07.03.2020 - 07:45
На Донбассе ввели ограничения на КПВВ из-за коронавируса
Фото: КПВВ на Донбассе (kmu.gov.ua)

Гражданам с признаками коронавируса будут отказывать в пересечении КПВВ

С утра 7 марта на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе были введены ограничительные мероприятия в связи с опасностью распространения коронавируса в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, все граждане, намерены пересечь линию разграничения, будут проходить обязательную процедуру осмотра и температурный скрининг. Если у лиц будут выявлены симптомы коронавируса, к ним будут применять ограничительные меры.

Так, граждане, зарегистрированные на подконтрольной украинским властям территории, в случае подозрения на коронавирус, будут доставляться в определенное специализированное медицинское учреждение.

При выявлении признаков коронавируса у лиц, следующих из оккупированной территории, им будут отказывать в разрешении на пересечение КПВВ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черниговской области на границе с Россией у пассажира рейсового автобуса "Москва-Киев" заподозрили заражение коронавирусом. У мужчины при осмотре была зафиксирована температура 39,3. После прохождения больным экспресс-теста, ему поставили диагноз - грипп.

Также РБК-Украина писало, что в Закарпатской области с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину, которая недавно вернулась из Италии. У женщины была высокая температура. Анализы больной направили для исследования в Киев.

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