На Донбасі через коронавірус введуть обмежувальні заходи на КПВВ

Фото: КПВВ на Донбасі (УНІАН)

Осіб з ознаками коронавірусу не пропускатимуть через КПВВ

Командування Об'єднаних сил ухвалило рішення щодо введення обмежувальних заходів на контрольних пунктах в'їзду-виїзду вздовж лінії розмежування на Донбасі через небезпеку поширення коронавірусу в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

За даними штабу, у зв'язку з поширенням коронавірусу на окупованих територіях, з ранку 7 березня на всіх КПВВ буде введено обмежувальні заходи.

Так, усі особи, які мають намір перетнути лінію розмежування, будуть проходити обов'язкову процедуру огляду та температурний скринінг. У разі виявлення симптомів коронавірусу COVID-19, до осіб будуть застосовувати обмежувальні заходи.

Зазначається, що громадяни, які зареєстровані на підконтрольній території, у разі підозри на коронавірус, будуть доставлятися до визначеного спеціалізованого медзакладу. Для цього на КПВВ чергує бригада швидкої допомоги.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомляв, що на окупованих територіях Донбасі не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом COVID-19. МОЗ також повністю володіє інформацією про поширення вірусу у світі.

Також РБК-Україна писало, що на кордоні з Росією у пасажира рейсового автобуса "Москва-Київ" запідозрили зараження коронавірусом. У чоловіка при огляді була зафіксована температура 39,3. Після проходження хворим експрес-тесту, йому був поставлений діагноз - грип.