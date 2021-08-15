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На Донбасі другу добу зберігається режим "тиші"

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Донбас, Неділя 15 серпня 2021 08:06
На Донбасі другу добу зберігається режим "тиші" Фото: у зоні ООС за добу не зафіксували ворожих обстрілів (mil.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

За минулу добу, 14 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. З початку доби, 15 серпня, зберігається тиша.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції об'єднаних сил зі стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню.

За минулу добу через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України пройшли 1329 осіб, на підконтрольну Україні територію прибула 1421 особа.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду "Щастя" і "Новотроїцьке" на підконтрольну Україні територію прибуло по дві людини.

Нагадаємо, раніше в ООС зафіксували на Донбасі переміщення військової техніки бойовиків з порушенням лінії відведення.

Зазначимо, за минулу добу, 13 серпня, на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілів поранено двох військових.

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