На Донбасі другу добу поспіль зберігається "тиша"

У суботу, 29 січня, на Донбасі збройні формування Росії жодного разу не порушили режим припинення вогню. Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушення режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
У штабі додали, що військові продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної російської агресії.
Зазначимо, що на Донбасі обстріли не фіксуються з 28 січня.
Нагадаємо, протягом доби 27 січня бойовики Росії двічі порушили режим припинення вогню.
При цьому 25 січня в результаті обстрілів на Донбасі були поранені двоє українських військових.