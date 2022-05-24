У Міноборони назвали найгарячіші точки на фронті

Найбільш гарячі точки на фронті знаходяться на Донецькому і Слов'янському напрямках. Російські війська практично цілодобово завдають артилерійські та авіаційні удари, а також намагаються оточити українські частини на окремих ділянках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства оборони України Олександра Мотузяника.

"Гарячі (точки на фронті - ред.) - це Донецький операційний район і Слов'янський напрямок. Окупанти фактично в цілодобовому режимі б'ють артилерією, авіацією, обстрілюють житлові квартали. Також Росія шукає нові рубежі звідки і куди вона може наносити ракетні і бомбові удари, в тому числі і з території Білорусі та Криму", - сказав представник Міноборони в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, на сході України йдуть важкі бої, які стануть підсумком війни з Росією. Він додав, що населені пункти Лиман, Сєвєродонецьк, Лисичанськ - це одні з найгарячіших точок фронту.

"Лиманський напрямок, там постійний вогневий вплив з боку російської артилерії і авіації. Там вони не залишають спроб форсувати річку Північний Донець, вона вже стала трагічною сторінкою для Росії в цій операції", - уточнив Мотузяник.

Він додав, що в Сєвєродонецьку склалася дуже важка ситуація. Російські військові намагаються повністю знищити місто так, як діяли в Маріуполі і як зараз роблять в Попасній.

"Зараз їх завдання оточити наші війська в районі Сєвєродонецька, Лисичанська, блокувати відповідну трасу і це може їм дозволити вийти на адмінкордони Луганської області", - зазначив спікер.

Мотузяник підкреслив, що українські військові тримаються в цьому районі. Генштаб Збройних сил України прораховує всі можливі ризики і операції, щоб не допустити оточення.