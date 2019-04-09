За добу на Донбасі загинув один український військовий

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

За даними розвідки, 8 квітня сім окупантів було знищено, шестеро - поранено

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 8 квітня збройні формування Російської Федерації 13 разів обстріляли українські позиції, один військовий загинув, троє отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Ворог, крім іншого, обстрілював наших захисників із протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли позиції наших військ вісім разів: поблизу села Водяне, біля населеного пункту Піски, поряд із Авдіївкою, в районі населеного пункту Опитне; Лебединське, в районі міста Авдіївка та населених пунктів Верхньоторецьке і Кам'янка.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв позиції наших військ п'ять разів: біля Новотошківського, біля села Кримське, поблизу села Золоте-4, біля населеного пункту Луганського та в районі цього населеного пункту.

За даними розвідки, 8 квітня сім окупантів було знищено, шестеро - поранено.

Від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, в Верхньоторецькому Донецької області під час прибирання на кладовищі підірвалася мирна мешканка.