Через провокації бойовиків "ДНР" 46 осіб залишилися в сірій зоні

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Прикордонники і штаб ООС роблять усі необхідні дії, щоб евакуювати людей

Через провокації бойовиків "Донецької народної республіки" 46 осіб залишилися в сірій зоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення представника уповноваженого з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павла Лисянського, опубліковане в Facebook.

"Щойно мені подзвонили люди, які знаходяться в сірій зоні між Горлівкою та Зайцево (КПВВ Майорск). Вони мені повідомили, що НВФ "ДНР" здійснили провокацію, і здійснили пропуск людей через підконтрольну їм КПВВ за 10 хвилин до закриття українського пункту пропуску", - повідомив він.

В результаті таких дій бойовиків 46 осіб залишилися в сірій зоні.

В даний час прикордонники і штаб ООС роблять усі необхідні дії, щоб евакуювати людей з сірої зони.

За інформацією Лисянського, зараз люди проходять процедуру оформлення на КПВВ Майорськ.

"Всі служби вийшли в нічний час, щоб допомогти і захистити наших громадян України", - повідомив він.

Нагадаємо, контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі за минулу добу перетнули майже 39 тис. осіб. Сьогодні всі пункти пропуску на лінії розмежування відкрилися за зимовим графіком і працюють у штатному режимі. Вранці в чергах перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 30/55; "Маріїнка" - 80/70; "Новотроїцьке" - 150/80; "Гнутово - 40/30.