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Гройсман доручив забезпечити жителів Донбасу питною водою

Новини » Суспільство    14.06.2019 - 20:46
Гройсман доручив забезпечити жителів Донбасу питною водою
Фото: Володимир Гройсман (Віталій Носач, РБК-Україна)

Гройсман доручив відновити безперебійне постачання електроенергії на об'єкти КП "Вода Донбасу"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив невідкладно вжити заходів для забезпечення питною водою жителів Донецької і Луганської областей. Рішення прийнято за результатами позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.

Гройсман доручив відновити безперебійне постачання електроенергії на об'єкти водопостачання та водовідведення КП "Вода Донбасу".

"Відповідно до підписаного Главою Уряду доручення, необхідно відновити і забезпечити безперебійне постачання електроенергії на об’єкти питного водопостачання та централізованого водовідведення КП «Компанія "Вода Донбасу" і надати підприємству статус "захищеного споживача". Одночасно треба провести інвентаризацію резервних джерел водопостачання", - йдеться в повідомленні.

На період відсутності централізованого водопостачання буде забезпечено підвезення води і санітарний контроль на відповідних об'єктах і територіях.

Нагадаємо, заборгованість мешканців окупованих територій за послуги водопостачання та водовідведення перед комунальним підприємством "Вода Донбасу" становить 3,8 мільярда гривень.

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