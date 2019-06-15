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На Донбасі виникли перебої з водою через аварію на водогоні

Новини » Надзвичайні події    15.06.2019 - 00:58
На Донбасі виникли перебої з водою через аварію на водогоні
Ілюстративне фото: черга за водою на Донбасі (ДСНС)

Обмежено подачу води у Слов'янську, Краматорську, Дружківці, а в Костянтинівці води немає зовсім

На другому Донецькому водогоні ввечері у п'ятницю, 14 червня, сталась чергова аварія, що призвело до перебоїв із водопостачанням на Донбасі. Як передає РБК-Україна, про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Куць.

За його словами, причина аварії - зношена система, яка не витримує тиску. Наразі у Слов'янську, Краматорську та Дружківці зменшені обсяги подачі води.

"Немає води у Костянтинівці - вона ще не встигла дійти до міста після усунення вчорашньої аварії, як сталася нова", - написав Куць у Facebook.

Він додав, що ремонтні бригади підприємства "Вода Донбасу" вже приступили до відновлення водогону, обіцяють впоратися до ранку 15 червня.

"Але, на відміну від Слов'янська, Краматорська та Дружківки, у Костянтинівці вода буде не раніше ніж через 12 годин після завершення відновлювальних робіт. Для людей буде організовано підвезення води", - зазначив Куць.

На Донбасі виникли перебої з водою через аварію на водогоні

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив невідкладно вжити заходів для забезпечення питною водою жителів Донецької і Луганської областей. Рішення прийнято за результатами позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 14 червня.

Додамо, у квітні 2019 на Донбасі бойовики зірвали ремонт Південно-Донбаського водогону, обстрілявши комунальників. Тоді бригада компанії "Вода Донбасу" потрапила під обстріл під час ремонту насосної станції поблизу Василівки. 

Гройсман доручив забезпечити жителів Донбасу питною водою Поблизу Білої Церкви стався витік хімікатів у річку
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