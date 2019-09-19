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На Донбасі відновили водопостачання Торецьку

Новини » Суспільство    19.09.2019 - 15:55
На Донбасі відновили водопостачання Торецьку
Фото: ремонтні роботи на водогоні (facebook / pressjfo.news)

Через пошкодження без водопостачання залишалися понад 40 тис. осіб

У середу, 18 вересня, комунальне підприємство "Вода Донбасу" в ході ремонтно-відновлювальних робіт усунуло пошкодження на водогоні "Горлівка-Торецьк". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

Як повідомляється, комунальники, за сприяння української сторони Спеціального центру з контрою та координації та СММ ОБСЄ, усунули пошкодження на водогоні та відновили водопостачання міста Торецьк та прилеглих населених пунктів.

Зазначається, що впродовж 5 років, через пошкодження водогону "Горлівка-Торецьк", без водопостачання залишалися близько 43 тис. осіб. Пошкодження також спричиняли втрату близько 200 м. куб. води на годину.

"Під час ремонтно-відновлювальних робіт водогону, виявлені пошкодження були усунуті. Витік води з водогону міг привести до його повної руйнації, що в свою чергу призвело б до надзвичайної ситуації, яка викликала би соціальну напругу в суспільстві", - розповіли у відомстві.

На Донбасі відновили водопостачання Торецьку

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зв'язку ремонтно-відновлювальними роботами на Донецькій фільтрувальній станції було припинене водопостачання до населених пунктів Авдіївка, Верхньоторецьке та Василівка.

Також РБК-Україна писало, що в Луганській області без водопостачання залишилися близько 80 тис. осіб. Об'єкти КП "Лисичанськводоканал" 19 серпня були відключені через заборгованість за електропостачання.

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