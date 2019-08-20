У Луганській області без водопостачання залишилися близько 80 тис. людей

Ілюстративне фото (dn.gov.ua)

Через заборгованість за електропостачання відключено об’єкти КП "Лисичанськводоканал"

У Луганській області без водопостачання залишилися близько 80 тисяч людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Вказано, що 19 серпня через заборгованість за електропостачання відключено об’єкти КП "Лисичанськводоканал".

"19 серпня внаслідок заборгованості за електропостачання відключено об’єкти КП "Лисичанськводоканал" у м. Лисичанськ. Без водопостачання залишились мешканці міст Новодружеськ, Привілля та частково м. Лисичанськ (всього близько 80 тис. абонентів). При необхідності буде здійснюватись підвіз води", - підкреслюється у повідомленні.

Як писало РБК-Україна раніше, 31 липня у місті Лисичанськ (Луганська область) внаслідок заборгованості була відключена насосна станція. Зазначалося, що без водопостачання залишилася частина міста (близько 13 тис. абонентів). Вода до споживачів надходила самопливом.

Відзначимо також, президент Володимир Зеленський раніше заявив про необхідність на законодавчому рівні не допустити відключення води на Донбасі. Він хоче врегулювати це питання на законодавчому рівні. Після цього Кабмін заборонив відключати електроенергію для "Води Донбасу".

Нагадаємо, на початку серпня в Лисичанську через негоду сталося знеструмлення двох насосних станцій, в результаті чого без водопостачання залишилися близько 27 тис. людей.