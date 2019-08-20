ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Луганській області без водопостачання залишилися близько 80 тис. людей

Новини » Надзвичайні події    20.08.2019 - 08:23
У Луганській області без водопостачання залишилися близько 80 тис. людей
Ілюстративне фото (dn.gov.ua)

Через заборгованість за електропостачання відключено об’єкти КП "Лисичанськводоканал"

У Луганській області без водопостачання залишилися близько 80 тисяч людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Вказано, що 19 серпня через заборгованість за електропостачання відключено об’єкти КП "Лисичанськводоканал".

"19 серпня внаслідок заборгованості за електропостачання відключено об’єкти КП "Лисичанськводоканал" у м. Лисичанськ. Без водопостачання залишились мешканці міст Новодружеськ, Привілля та частково м. Лисичанськ (всього близько 80 тис. абонентів). При необхідності буде здійснюватись підвіз води", - підкреслюється у повідомленні.

Як писало РБК-Україна раніше, 31 липня у місті Лисичанськ (Луганська область) внаслідок заборгованості була відключена насосна станція. Зазначалося, що без водопостачання залишилася частина міста (близько 13 тис. абонентів). Вода до споживачів надходила самопливом.

Відзначимо також, президент Володимир Зеленський раніше заявив про необхідність на законодавчому рівні не допустити відключення води на Донбасі. Він хоче врегулювати це питання на законодавчому рівні. Після цього Кабмін заборонив відключати електроенергію для "Води Донбасу".

Нагадаємо, на початку серпня в Лисичанську через негоду сталося знеструмлення двох насосних станцій, в результаті чого без водопостачання залишилися близько 27 тис. людей.

Влада анексованого Криму планує переговори з Україною з приводу водопостачання У Лисичанську без води залишились 27 тис. людей
Новини України ЛуганськЛуганськЛисичанськводоснабжение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся