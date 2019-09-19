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На Донбассе восстановили водоснабжение Торецка

Новости » Общество    19.09.2019 - 15:55
На Донбассе восстановили водоснабжение Торецка
Фото: ремонтные работы на водопроводе (facebook / pressjfo.news)

Из-за повреждений без водоснабжения оставались более 40 тыс. человек

В среду, 18 сентября, коммунальное предприятие "Вода Донбасса" в ходе ремонтно-восстановительных работ устранило повреждение на водоводе "Горловка-Торецьк". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Как сообщается, коммунальщики, при содействии украинской стороны Специального центра по контролю и координации и СММ ОБСЕ, устранили повреждения на водопроводе и восстановили водоснабжение города Торецк и близлежащих населенных пунктов.

Отмечается, что на протяжении 5 лет, из-за повреждений водопровода "Горловка-Торецк", без водоснабжения оставались около 43 тыс. лиц. Повреждения также вызывали потерю около 200 м. куб. воды в час.

"Во время ремонтно-восстановительных работ водопровода, выявленные повреждения были устранены. Выток воды из водопровода мог привести к его полному разрушению, что в свою очередь привело бы к чрезвычайной ситуации, которая вызвала бы социальное напряжение в обществе", - рассказали в ведомстве.

На Донбассе восстановили водоснабжение Торецка

Напомним, ранее сообщалось, что в связи ремонтно-восстановительными работами на Донецкой фильтровальной станции было прекращено водоснабжение населенных пунктов Авдеевка, Верхнеторецкое и Васильевка.

Также РБК-Украина писало, что в Луганской области без водоснабжения остались около 80 тыс. человек. Объекты КП "Лисичанскводоканал" 19 августа были отключены из-за задолженности за электроснабжение.

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