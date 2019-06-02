На Донбасі за добу поранено одного військового

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

За даними розвідки, 1 червня двох окупантів знищено, ще двох поранено

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 1 червня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі - із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем та мінометів, поранено одного військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Бойовики також обстрілювали українських військових з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Усі випадки порушень режиму тиші відбулись в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Зокрема обстріли позицій ОС зафіксовано: поблизу Новоселівки Другої, біля Пісків, Павлополя, Красногорівки, Водяного і Піщевика, а також - Авдіївки, Верхньоторецького, Опитного.

За даними розвідки, 1 червня двох окупантів знищено, ще двох поранено.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил: у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" - з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї поблизу населеного пункту Гнутове та в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" - поблизу населеного пункту Новгородське з мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Нагадаємо, контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі з 1 червня перейшли на літній графік роботи.