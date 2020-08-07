На Донбасі вчора жодного разу не порушили перемир'я

Протягом минулої доби, 6 серпня, на Донбасі не зафіксовано жодного порушення режиму тиші. Однак сьогодні зранку бойовики відкрили вогонь вже двічі.

Про це повідомили в прес-центрі штабу ООС.

Жодний український військовослужбовець за минулу і поточну добу не постраждав.

"6 серпня на усіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Водночас, з початку поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили проголошений режим припинення вогню. Ворожі провокації зі стрілецької зброї відмічено у районі населеного пункту Новолуганське, а з підствольного гранатомету - біля Шумів.

"Поодинокі неприцільні постріли не несли загрози життю та здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали", - додали в штабі ООС.

Раніше повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ вперше не зафіксувала порушень режиму припинення вогню на Донбасі за добу.

РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі з 27 липня діє режим припинення вогню, за цей період втрат серед українських військових немає

Нагадаємо, 5 серпня, збройними формуваннями Російської Федерації 1 раз порушено режим припинення вогню на Донбасі.