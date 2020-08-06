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Вчора бойовики один раз порушили перемир'я на Донбасі

Донбас, Четвер 06 серпня 2020 07:14
Вчора бойовики один раз порушили перемир'я на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Инна Собора

Стріляли з гранатометів

Вчора, 5 серпня, збройними формуваннями Російської Федерації 1 раз порушено проголошений режим припинення вогню. Жодний український військовий не постраждав.

Про це повідомили в прес-центрі штабу ООС.

Ворожу провокацію з підствольного гранатомету відмічено у районі населеного пункту Шуми.

"Неприцільні постріли не несли загрози життю та здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника", - йдеться в повідомленні.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Від початку поточної доби на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

РБК-Україна писало, що у вівторок, 4 серпня, російські найманці на Донбасі 3 рази обстріляли українські позиції.

Раніше повідомлялося, що після домовленості Тристоронньої контактної групи про початок перемир'я на Донбасі з 27 липня, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 251 порушення на Донбасі.

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