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На Донбасі вчора загинув ще один військовий. У штабі назвали ім'я

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Донбас, Середа 25 серпня 2021 17:44
На Донбасі вчора загинув ще один військовий. У штабі назвали ім'я Фото: в результаті обстрілів на Донбасі 24 серпня загинув ще один український воїн (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На Донбасі на День незалежності, 24 серпня, загинув ще один український військовий - старший сержант В'ячеслав Пітько. Його вбила ворожа куля в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОТГ "Схід".

"З сумом повідомляємо, що вчора, під час несення служби на взводному опорному пункті, від ворожої кулі загинув старший сержант В'ячеслав Павлович Пітько. Це непоправна втрата для країни, для армії, для сім'ї, друзів і побратимів", - йдеться в повідомленні.

Командування ОТГ зазначила, що загиблий гідно і відповідально ніс службу, був добрим і надійним товаришем, справжнім патріотом України.

Нагадаємо, ввечері 24 серпня ОТГ "Схід" повідомило про загибель в результаті обстрілу проросійськими бойовиками українського військовослужбовця. Ще один отримав поранення.

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