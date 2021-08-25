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На Донбассе вчера погиб еще один военный. В штабе назвали имя

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Донбасс, Среда 25 августа 2021 17:44
На Донбассе вчера погиб еще один военный. В штабе назвали имя Фото: в результате обстрелов на Донбассе 24 августа погиб еще один украинский воин (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На Донбассе на День независимости, 24 августа, погиб еще один украинский военный - старший сержант Вячеслав Питько. Его сразила вражеская пуля в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОТГ "Восток".

"С прискорбием сообщаем, что вчера, во время несения службы на взводному опорном пункте, от вражеской пули погиб старший сержант Вячеслав Павлович Питько. Это невосполнимая потеря для страны, для армии, для семьи, друзей и собратьев", - говорится в сообщении.

Командование ОТГ отметила, что погибший достойно и ответственно нес службу, был добрым и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины.

Напомним, вечером 24 августа ОТГ "Восток" сообщило о гибели в результате обстрела пророссийскими боевиками украинского военнослужащего. Еще один получил ранение.

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