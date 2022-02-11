На Донбасі поранили українського військового
У п'ятницю, 11 лютого, збройні формування РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів отримав поранення український військовий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС в Facebook.
Один з ворожих обстрілів був проведений поблизу Мар'їнки. Російські найманці задіяли безпілотник, за допомогою якого зробили скидання пострілу ВОГ-17.
У напрямку Невельського окупаційні війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
У бік Пісків бойовики вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
"В результаті дій противника один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний", - йдеться в повідомленні.
У штабі додали, що рубежі українських підрозділів залишилися колишніми, а ситуація в районі ООС - контрольована.
Нагадаємо, за минулу добу, 10 лютого, бойовики вісім разів обстрілювали українські позиції на Донбасі.