На Донбасі вранці бойовики смертельно поранили українського військового

Так, противник відкривав вогонь із артилерійської установки 122-го калібру, мінометів 82-го калібру і стрілецької зброї по позиціях українських військових поблизу Пісків і Водяного, що на Приазов'ї.

"Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям", - повідомили в штабі.

Також бойовики здійснили артилерійський обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Водяне.

"На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь. Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в штабі.

За вчора противник здійснив 7 порушень режиму "тиші". Зокрема, біля Пісків і Опитного бойовики відкривали вогонь з мінометів 82-го і 120-го калібру, а поблизу Гнутово, Широкіно, Талаківка та Водяне, що на Приазов'ї - гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

В результаті обстрілу один український військові отримав осколкове поранення. Його доставили в лікарню.