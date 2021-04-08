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На Донбасі вранці бойовики смертельно поранили українського військового

Автор: Ігор Литвиненко

На Донеччині з початку поточної доби, 8 квітня, бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу один український військовий загинув.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

Так, противник відкривав вогонь із артилерійської установки 122-го калібру, мінометів 82-го калібру і стрілецької зброї по позиціях українських військових поблизу Пісків і Водяного, що на Приазов'ї.

"Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям", - повідомили в штабі.

Також бойовики здійснили артилерійський обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Водяне.

"На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь. Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в штабі.

За вчора противник здійснив 7 порушень режиму "тиші". Зокрема, біля Пісків і Опитного бойовики відкривали вогонь з мінометів 82-го і 120-го калібру, а поблизу Гнутово, Широкіно, Талаківка та Водяне, що на Приазов'ї - гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

В результаті обстрілу один український військові отримав осколкове поранення. Його доставили в лікарню.

Нагадаємо, днями на Донбасі від ворожого пострілу помер військовий, ще один підірвався на вибуховому пристрої.

Також РБК-Україна писало, що 3 квітня на Донбасі пропав один з українських військовослужбовців. У вівторок, 6 квітня, бойовики віддали його тіло українським військовим.

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