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На Донбасі бойовики 14 разів обстрілювали позиції ООС, застосовувалися міномети і гранатомети

Новость на русском → Донбас, Середа 07 квітня 2021 08:22
На Донбасі бойовики 14 разів обстрілювали позиції ООС, застосовувалися міномети і гранатомети Фото: з початку поточної доби обстрілу українських позицій не було (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

На Донбасі за минулу добу, 6 квітня, збройні формування Російської Федерації 14 разів порушували режим припинення вогню. Усього за вчора в зоні операції Об'єднаних сил загинули двоє українців.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", поблизу Невельського ворог відкрив вогонь з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів.

Біля Пісків і Досвідченого бойовики застосовували заборонені міномети 82-го і 120-го калібру, а також з великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю автоматичні станкові і ручні протитанкові гранатомети.

Неподалік Авдіївки, Новоселівки Другий, Кам'янки і Гнутово противник вів вогонь із стрілецької зброї, автоматичних гранатометів і станкових протитанкових гранатометів.

В районі відповідальності угруповання "Північ" бойовики застосували міномети 82-го калібру, великокаліберні кулемети і ручні протитанкові гранатомети біля Новгородського. Поблизу Шумів і Золотого-4 - гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети. Поблизу селища Новотошковское ворог застосовував стрілецьку зброю.

"Внаслідок обстрілу ворожих, один український воїн отримав поранення, несумісні з життям. Крім цього, в районі операції Об'єднаних сил один військовослужбовець загинув в результаті підриву на невідомий вибуховий пристрій", - повідомили в штабі.

На обстріл бойовиків українські військові відкривали вогонь.

"Про факт порушення з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ", - додали в штабі.

З початку доби порушень "тиші" не було.

Раніше РБК-Україна писало, що 3 квітня на Донбасі пропав один з українських військовослужбовців. Вчора бойовики віддали його тіло українським військовим.

Також повідомлялося, що з-за обстрілу бойовиків майже 50 міст і сіл на Донбасі залишилися без води.

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На Донбасі бойовики 14 разів обстрілювали позиції ООС, застосовувалися міномети і гранатомети
На Донбасі бойовики 14 разів обстрілювали позиції ООС, застосовувалися міномети і гранатомети
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