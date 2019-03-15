На Донбасі з ранку дотримується режим припинення вогню

В зоні ООС на Донбасі немає втрат серед українських військових

В зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе с утра соблюдается режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера противник четыре раза открывал огонь по позициям украинских войск в районе населенных пунктов Богдановка, Травневое, Луганское и Катериновка. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

По данным разведки, 14 марта ранили одного боевика, также уничтожена боевая машина пехоты противника БМП-1. С утра обстрелов украинских позиций не зафиксировано.

Напомним, ранее глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Евгений Марчук заявил, что Украина готова отремонтировать мост на линии разграничения в Станице Луганской при ​​условии полного режима тишины.

До этого Украина направила ноту в ОБСЕ относительно событий на Донбассе. В ноте зафиксированы все случаи нарушения режима прекращения огня, который был согласован в трехсторонней контактной группе в период с 29 декабря 2018 года до 7 марта 2019 года.